De Paola: "Cairo ha tradito lo spirito sportivo. Spero ci siano conseguenze"

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua sulla vicenda Immobile-Cairo: "E' indegno. Ancora peggiore la replica di quello che ha detto. Nemmeno in un clan mafioso si sente parlare così. Ma come facciamo a parlare di troppo impegno un giocatore? Mi sembra un tradire lo spirito sportivo. Spero ci siano ripercussioni a livello di giustizia sportiva. Ha tentato una pressione psicologica nei confronti di un giocatore che si è comportato perfettamente in campo. E' una delle scorrettezze più grandi che possano esserci nel mondo dello sport ".

