Giudice Sportivo, Tare multato e inibito dopo Lazio - Torino: i motivi

Sul sito della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo in seguito al recupero disputato tra Lazio e Torino. In merito, il ds biancoceleste Igli Tare è stato inibito fino al 31 maggio 2021 e multato di 5000 euro, "Per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con toni minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell'intento solo grazie all'intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo ".

