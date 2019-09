De Rossi, i tifosi del Boca all'attacco: "Lento e vecchio, un turista di lusso"

DE ROSSI BOCA - L'esperienza in Argentina si fa in salita per Daniele De Rossi. Dopo l'entusiasmo dei primi giorni, i tifosi del Boca Juniors hanno più di qualcosa da dire sull'ex calciatore della Roma. In particolare non è piaciuta la prova del calciatore durante la gara contro il River di campionato. De Rossi ha giocato i primi 70minuti, ma non ha brillato. Dopo lo 0-0, non tutti sperano di rivedere il romano in campo nelle prossime gare. Sui social i tifosi degli Xeneizes si sono lasciati andare a critiche più o meno pesanti. Tanti si sono chiesti se avesse effettivamente giocato, altri lo hanno etichettato come troppo lento. Spiccano alcuni curiosi e divertenti come "aveva meno voglia di giocare lui che io di iniziare la settimana" oppure "Non ha giocato bene. Si è evidenziata la sua mancanza di ritmo e l’età. Non nego che sia stato un fenomeno, ma per ora al Boca è passato abbastanza inosservato”. Qualcuno lo ha definito un turista di lusso, mentre qualcunaltro se l'è presa con l'allenatore che ha deciso di schierarlo. Siamo solo all'inizio, ma le premesse per De Rossi sembrano al di sotto delle aspettative.

