De Zerbi: “Che emozione le parole di Sarri! Ma in Italia cultura calcistica non mia”

Roberto De Zerbi, da quest'anno tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo aver strappato la qualificazione ai prossimi gironi di Champions League. Le sue parole dopo che Sarri si è detto dispiaciuto perché andato via dall'Italia: "Ho sentito la sua intervista, mi ha emozionato. Mi sento italiano, tornerei volentieri, seguo e mi manca il campionato, ma poi mi scontro con una cultura calcistica che non è la mia. Che però sta cambiando come dimostrano Mancini e tanti bravi allenatori giovani. L'Europeo è tutto di Mancini, ma io sono orgoglioso dei ragazzi che ho cresciuto al Sassuolo (Berardi, ma soprattutto Locatelli e Raspadori). Vedere una crescita analoga è un emozione che può provare solo un professore, oltre a un allenatore. Per me è una soddisfazione che vale come un titolo".