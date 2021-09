De Zerbi: "Le parole di Sarri mi hanno emozionato, lo ringrazio!"

Alle 18:45 lo Shakhtar Donetsk scenderà in campo per il match di Champions League in cui sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico degli ucraini, ed ex allenatore del Sassuolo, De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime in cui ha dedicato anche un bel pensiero a Maurizio Sarri che proprio a lui aveva rivolto i suoi complimenti: "Ho sentito il vocale che mi ha mandato un amico e mi ha emozionato. È un allenatore importante, uno dei top italiani. Adesso io sono all’estero, sono in un campionato meno prestigioso di quello italiano e sentire un allenatore che mi nomina, facendomi un complimento del genere, mi ha emozionato. Lo ringrazio e ricambio la stima in egual modo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Roma, sanzionato il gesto "di sfida e volgare" di Zaniolo: la decisione del giudice sportivo

Roma, Zaniolo "graziato": il precedente con Vavro e la rabbia dei tifosi della Lazio