Delio Rossi: "Col Bodo mi aspetto una Lazio diversa, vi dico la mia formazione"

A due giorni dalla sfida col Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, Delio Rossi è intervenuto a Radiosei chiamato a esprimere le sue sensazioni sulla partita. Prima però l'ex tecnico ha speso due parole anche sul derby: "Mi aspettavo la Roma sulla falsa riga di quella dell’andata, la Lazio è stata anche leggermente più brillante dei giallorossi. Ranieri è passato alla difesa a 4 perché non voleva mettere un centrale sugli esterni. Giovedì mi aspetto una partita diversa: la Lazio i centrali della Roma li ha fatti giocare, così come ha fatto con quelli del Bodo, e i giocatori giallorossi sono leggermente meglio dal punto di vista qualitativo. Serve fermare i centrali e sottolineare che le migliori occasioni della Lazio sono arrivate da calcio piazzato".

"Mi aspetto una gara con la Lazio che ferma i centrali perché in palleggio non mi sembrano bravi, all’andata sono stati lasciati liberi di muoversi. La Lazio deve rischiare qualcosa, quella di avvio stagione andava a prendere gli avversari. Questa ha meno energie ma deve partire subito forte. Approccio? Io ci credo poco a queste cose. Mi aspetto una partita diversa da quella fatta in Norvegia, è chiaro che dopo il 2-0 devi afre almeno un gol nel primo tempo. Io imposterei una gara diversa, con tutti i rischi che questo potrebbe comportare".

"Fiducia o scetticismo? Io parto da un presupposto: loro arrivano con un bel vantaggio ma le basi per fare bene ci sono, io metterei subito pressione. Se gioco 35′ come ho fatto con l’Inter, poi non ne prendo 6 col Bodo ma la rete la faccio. Io giocherei con Dia e Castellanos davanti, Isaksen e Zaccagni sulla trequarti, in mezzo Rovella e Guendouzi, in difesa Lazzari e Marusic ai lati di Gila e Romagnoli che magari si gioca il posto con Gigot, in porta potrebbe tornare Provedel. Recupero di Tavares? Per me va fatta una valutazione a 360°, utile per il presente ed il futuro. Ha del potenziale ma si ferma spesso”.

