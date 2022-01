Delio Rossi: "Lazio non equilibrata, manca il miglior Leiva". Sul mercato...

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha parlato del momento attuale della Lazio di Sarri in campionato, sottolineando le difficoltà che sta incontrando e i punti su cui focalizzarsi per migliorare: "La Lazio non è ancora una squadra equilibrata. Quello di Sarri è un sistema di gioco che dev'essere fatto in una certa maniera, altrimenti il rischio è questo. È una questione di caratteristiche, ma non di singoli. Ho visto prendere gol alla Lazio anche senza Luis Alberto, ma secondo me quello di oggi è un adattamento e non l'ideale. Manca molto il miglior Leiva per aiutare un centrocampo per Milinkovic e Luis Alberto".

CALCIOMERCATO - "Trovare un giocatore a gennaio che possa stravolgerti questa situazione non è facile. Fermo restando, se devo costruire una squadra importante, parto sempre dall'asse centrale, partendo dal portiere al difensore centrale. In questo momento la Lazio in quelle zone non ha i giocatori adatti. Gli interventi più grossi in sede di mercato andrebbero fatti come nella parte centrale della difesa per rendere più omogeneo l'organico. Io prenderei un difensore centrale titolare, penso a come lo scorso gennaio il Milan abbia risolto i problemi con Tomori. Serve velocità e la Lazio non brilla su questo fondamentale. Poi bisogna vedere se a partire dalla prossima estate puoi avere la forza di fare una rivoluzione".

