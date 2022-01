Lazio, Acerbi rischia un lungo stop: i possibili sostituti contro l'Inter

RASSEGNA STAMPA – Nella gara di giovedì contro l’Empoli, Francesco Acerbi dopo venticinque minuti di gioco è stato costretto a lasciare il campo. Il problema è sempre lo stesso che lo aveva costretto a uscire anche contro il Venezia, nell’ultima gara del girone di ritorno: il flessore della coscia sinistra. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si tratta di una ricaduta ma la lesione ai flessori della coscia sinistra questa volta è più seria: tra il primo e il secondo grado. Sono ore di apprensione in casa Lazio, si attendono gli esiti degli esami clinici. Un gran problema perché i tempi di recupero si allargano notevolmente e il rischio è quello che il difensore debba stare fuori un mese, saltando non solo la gara contro l’Inter ma anche la Salernitana, l’Atalanta e probabilmente anche lo stage a Coverciano per preparare gli spareggi per i Mondiali. Intanto per domenica Sarri dovrà trovare in fretta una soluzione e per rimpiazzarlo si candidano Patric e Radu.

