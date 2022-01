Lazio, settimana decisiva per Luiz Felipe: fissato l'incontro tra il club e l'agente

RASSEGNA STAMPA - Mentre inizia a farsi più "calda" qualche pista di mercato, sia in entrata che in uscita, c'è ancora una situazione prioritaria da chiarire in casa Lazio. Si tratta del futuro di Luiz Felipe, in scadenza a fine stagione. Il brasiliano, quando mancano meno di sei mesi, salvo rinnovo, alla conclusione del contratto che lo lega al club biancoceleste, è già libero di potersi accordare con altre squadre. Tuttavia, la volontà della Lazio è stata sempre quella di trattenerlo, prolungando il matrimonio. E in questo senso la prossima settimana sarà decisiva. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'agente del classe '97 è in arrivo a Roma, incontrerà la dirigenza. Nel frattempo, Valencia e Zenit, tra le altre, monitorano la situazione, sarebbero pronte a trattarlo immediatamente. Liberandosi a parametro zero avrebbe un mercato sconfinato. E potrebbe ben presto entrare a far parta delle "corteggiatrici", l'Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri, "ingolositi" da un affare decisamente low cost, proverebbero ad averlo nella formazione della prossima stagione.

Lazio, Giordano: "Milinkovic e Luis Alberto attaccano bene e difendono male"

Inter - Lazio, dove seguire la partita in tv e streaming

TORNA ALLA HOMEPAGE