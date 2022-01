Inter - Lazio, dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 9 gennaio 2022, nel giorno del suo 122esimo compleanno, la Lazio scenderà in campo a San Siro per il match contro l'Inter. Fischio d'inizio fissato alle 20.45 per la partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2021/22. Reduce dal rocambolesco pareggio con l'Empoli, i biancocelesti affronteranno per la seconda volta in stagione la squadra allenata dall'ex tecnico, Simone Inzaghi. I nerazzurri, considerato il divieto imposto dall'Asl al Bologna per via dei numerosi casi Covid in gruppo, non sono scesi in campo nel primo match alla ripresa del campionato dopo le festività natalizie. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, non ci sarà dunque la copertura televisiva di Sky. La sfida, inoltre, sarà visibile accedendo alla piattaforma streaming tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobili tramite l'app dedicata.

