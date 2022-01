Lazio - Empoli, l'amarezza di Di Francesco: "Peccato, avevamo l'acquolina in bocca"

Al termine di una sfida rocambolesca contro la Lazio, terminata 3 a 3, l'attaccante dell'Empoli Federico Di Francesco ha analizzato ai microfoni di Empoli Channel la sfida in programma ieri pomeriggio all'Olimpico. Il calciatore, andato anche in gol, ha espresso così il suo punto di vista: "Avevamo l’acquolina in bocca per la vittoria, ciò non toglie niente alla prestazione della squadra. Una vittoria sarebbe stata bella ma è un punto guadagnato. Quando giochi contro una squadra così forte è normale subire in certi frangenti. Sul mio gol è stato bravissimo Marchizza, sarebbe stato bello vincerla. Il punto muove la classifica e ci fa avvicinare alla salvezza. Col Sassuolo sarà una gara importante, dobbiamo farci trovare pronti e prepararci al meglio per arrivare domenica a fare una grande gara e tornare a vincere".

