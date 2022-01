Italia, Mancini: "Magari vinceremo il Mondiale con un rigore di Jorginho..."

Mancano poco meno di tre mesi alla gara cruciale, la prima di due, dell'Italia contro la Macedonia del Nord primo ostacolo per raggiungere poi la vincente tra Turchia e Portogallo e sognare la qualificazione ai prossimi Mondiali. Una situazione complicata per gli azzurri, neo campioni d'Europa, che però Mancini vede in modo positivo: "Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto. Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera... Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa...", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

