Lazio, andare in svantaggio è ormai un vizio: il dato

La Lazio rimonta ancora, ma contro l'Empoli all'Olimpico i biancocelesti non vanno oltre il 3-3. Un avvio di match in salita per le aquile che all'8' si sono trovate già sotto per 2-0. Un doppio svantaggio che ha condizionato la squadra di Sarri costretta a inseguire. L'andate sotto è ormai un'abitudine per Immobile e compagni che nei venti match disputati in campionato sono andati sotto in 11. Le gare salgono a 13 se si aggiungono le partite con Cagliari e Sassuolo dove i capitolini avevano sbloccato il risultato trovandosi poi in una situazione di svantaggio. La Lazio è stata brava a recuperare spesso guadagnando ben 13 punti da situazione di svantaggio. Bene la reazione, ma se si evitassero le partenze ad handicap...