Lazio, Vecino si ferma e scatta l'allarme: Sarri incrocia le dita e spera

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in Inghilterra, nel pomeriggio affronterà in amichevole il Burnley ma il gruppo non è al completo. Sarri, nella giornata di ieri, ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco non si legge il nome di Vecino. L’uruguaiano, durante l’allenamento mattutino di ieri che ha preceduto la partenza, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a dare forfait per la trasferta. Un fastidio alla coscia sinistra, un "affaticamento muscolare" ha fatto sapere la società, la stessa che - ricorda Il Corriere dello Sport - lo scorso anno l’ha bloccato per 3 mesi. C’è massima prudenza sulle sue condizioni, verrà monitorato con attenzione e resterà a riposo per qualche giorno. Dita incrociate, la speranza è che si sia fermato in tempo e che non si tratti di stiramento.

Vecino resta a casa, ma non è il solo. A Roma sono rimasti anche Patric, Isaksen, Gigot e Belahyane. Il trentatreenne è un calciatore da tenere sotto osservazione, soprattutto col blocco del mercato e dunque, dell’impossibilità di aggiungere rinforzi alla rosa. In mediana, sottolinea il quotidiano, le opzioni sono poche con l’uruguaiano e il marocchino out. Quest’ultimo alle prese con un trauma alla caviglia. Basic si è messo a disposizione di Sarri e consentirà al tecnico di distribuire il minutaggio tra gli interpreti rimasti nei due test contro Burnley e Atromitos, ultimi due appuntamenti prima dell'inizio del campionato che vedrà i biancocelesti esordire col Como.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE