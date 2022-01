Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra confermano: "Tre club italiani su Origi"

"Tre club italiani su Divock Origi", la notizia rimbalza dal Regno Unito, viene rilanciata da Sky Sport Uk e conferma le indiscrezioni riportate da Il Tempo nei giorni scorsi. C'è anche la Lazio tra le società che hanno chiesto informazioni all'entourage del giocatore belga. Un colloquio per capire i margini di un'operazione da impostare già a gennaio. Origi è in scadenza con il Liverpool, il club inglese potrebbe anche rinnovare il contratto di un altro anno (è prevista questa clausola nel contratto), ma il giocatore preferirebbe lasciare i Reds per trovare più spazio altrove. La Lazio ha fatto un sondaggio, s'è informata, Origi viene valutato meno di 10 milioni, si potrebbe chiudere intorno ai 6-7 milioni di euro. Non pochi, comunque, per un giocatore in scadenza. Origi piace molto a Sarri e Tare, può muoversi da centravanti e da esterno, sarebbe perfetto per il tridente laziale. Il problema, però, è anche nella volontà del ragazzo che preferirebbe rimanere in Premier League, con il Newcastle molto interessato alla possibilità di acquistarlo. Origi attende, valuterà comunque ogni proposta che arriverà sul tavolo dei suoi agenti. Ha una preferenza per la Premier, ma non ha preclusioni verso la Serie A. La Lazio ha mosso i suoi passi, per ora non ci sono grandi margini, anche perché servirebbe prima cedere Muriqi, ma dall'Inghilterra arrivano conferme sull'interesse biancoceleste.



Pubblicato alle 7:00