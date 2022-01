Lazio, orgoglio Milinkovic e Luis Alberto: fra i migliori d’Europa

RASSEGNA STAMPA – La Lazio è in fase di assestamento ma nel caos ci sono dei punti fermi, Milinkovic e Luis Alberto rientrano tra questi e per Sarri si stanno confermando una garanzia. Un inizio faticoso per tutti e due ma sicuramente di più per lo spagnolo che ha dovuto prima accettare e poi ingranare le nuove regole, non solo del gioco. Superati gli ostacoli e concentrandosi sul calcio, il numero dieci è uno dei calciatori più impiegati con 1177 minuti nelle gambe. Lui e il fedele compagno di reparto sono sul podio d’Europa insieme a Kevin De Bruyne, per numero di assist e gol realizzati negli ultimi cinque anni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dopo il belga che occupa il primo posto con 34 reti e 51 assist, c’è il Mago con 33 gol e 40 assist e infine il Sergente a quota 33 marcature e 27 passaggi vincenti. Inoltre, non va dimenticato che rientrano nella classifica dei centrocampisti più prolifici della Serie A. Milinkovic è primatista con 54 reti mentre Luis Alberto occupa al momento l’ottava posizione a quota 38, a una sola lunghezza da un ex compagno: Marco Parolo.

