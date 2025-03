Delio Rossi: "Lazio, ragiona partita dopo partita. E per la Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è attesa da un importante scontro per quanto riguarda la corsa al quarto posto per la prossima Champions League. Dopo la vittoria allo scadere contro il Viktoria Plzen, all'Olimpico arriva l'Udinese. Per parlare della sfida e del momento che stanno vivendo i biancocelesti, ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex tecnico Delio Rossi. Di seguito le sue parole.

"Bisogna rimanere legati al carro Champions League fino ad aprile, poi da li capiremo meglio. Con l’Udinese partita delicata. Loro sono una delle squadre più fisiche del campionato. Fisicamente stanno bene, assomiglia al Viktoria Plzeň, ma con qualità maggiore. Sarebbe però delittuoso non sfruttare questa occasione. All’Olimpico la Lazio credo abbia le armi per poter fare bene. I biancocelesti hanno fatto bene in Europa perché hanno giocato sempre con ritmo. Il fatto di aver vinto in Repubblica Ceca ti da qualcosa in più. Andando avanti, se mantieni ritmo e hai pochi infortunati te la giochi con tutti. La Lazio ha le caratteristiche adatte".

"Per quanto riguarda il modulo credo che Baroni non abbia trovato il giocatore adatto da mettere sulla trequarti, forse l’unico è Pedro. La vittoria in Europa League non deve condizionare le scelte di oggi, altrimenti succede come ha fatto il Napoli con la Lazio: perdi in coppa e campionato. Bisogna ragionare partita per partita. Tavares? Non puoi prescindere dalla caratteristiche dei giocatori. Bisogna lavorare sulle sue qualità. Lavorandoci può migliorare tanto anche dietro, non è presuntuoso alla Theo Hernandez. Credo che sia incline a migliorare, si applica e non è indisciplinato. Ogni tanto fa qualche errore ma potenzialmente è un giocatore da Real Madrid".