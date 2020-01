Delio Rossi: “Lazio superiore alla Roma. Scudetto? Ne riparliamo a marzo…”

Infine, l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi si è espresso sulle sfide contro la Roma vissute da tecnico dei biancocelesti, e su quella in programma domenica: “Derby che ricorda? Mi farebbe piacere dirti quelli che abbiamo vinto, perché sono quelli che rimangono negli occhi della gente. Mi hanno segnato di più quelli che ho perso. Per fortuna ne ho vinti diversi, quindi è un bilancio favorevole. Che derby mi aspetto? Mi auguro che questa superiorità che la Lazio sta dimostrando si confermi anche in campo, in una partita importante. Mai la Lazio negli ultimi anni è stata così forte. Se tu batti in quindici giorni la Juventus vuol dire che hai dei valori, però questi li devi mantenere nel tempo. Sarà determinante la classifica a marzo, che delineerà quello che la Lazio potrà fare fino alla fine. Una Lazio in lotta fino alla fine per lo Scudetto? Dipenderà dalla classifica che avrà a marzo. Se sarà ancora lì, è giusto che non porsi traguardi, anche se sulla carta è inferiore a Inter e Juventus”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO