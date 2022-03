Delio Rossi: "Mi aspettavo Roma e Lazio più avanti. Derby? Ecco chi può deciderlo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Delio Rossi è stato chiamato a esprimersi sul derby della Capitale di domenica pomeriggio, riavvolgendo al contempo il nastro e ricordando le stracittadine vissute da allenatore sulla panchina della Lazio. Intervenuto ai microfoni di Leggo.it, il tecnico ha menzionato la vittoria per 3-2 del 2008 con il gol all'ultimo di Behrami tra le gare contro la Roma più "cariche" di gioia. Poi, sulle due romane: "Attraversano un bel momento ma me le immaginavo più avanti in classifica. Sapevo che per la Lazio sarebbe stata un'annata di alti e bassi ma mi aspettavo che Sarri ci mettesse meno tempo per inculcare il suo modo di intendere il calcio, anche se non è facile con una squadra che per cinque anni ha giocato con un altro sistema di gioco".

GIOCATORI CHIAVE - "I giocatori migliori quindi da una parte Immobile e Milinkovic e dall'altra Zaniolo e Abraham. Non mi immagino una gara all'arma bianca ma una partita molto tattica. Chi vince mette un'ipoteca per l'Europa? Al di là della classifica, il derby vale più dei tre punti a Roma: non è una gara come le altre perché se vinci stai bene fino al derby dell'anno dopo".

RIVOLUZIONE SARRI - "Ha dimostrato di essere un allenatore caratterizzato che va avanti con le sue idee e con il suo modo di interpretare il calcio, ma dal momento che scegli questo tipo di tecnico, allora lo devi assecondare. Ma la Lazio sarà in grado di farlo e di regalargli in estate 5-6 titolari all'altezza?".

