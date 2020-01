Derby, Lazio e Roma reduci da una sconfitta: non accadeva dal 2013

Aria tesa, aria di derby. Domenica la stracittadina andrà in scena nel catino bollente dell’Olimpico. Come ci arrivano le due squadre? La Lazio si sta rendendo protagonista di una stagione incredibile, ma affronterà la sfida reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli. Stessa situazione della Roma, schiacciata dalla Juventus ieri sera e fatta fuori dalla competizione. Come riporta Lazio Page, le due squadre non arrivavano al derby entrambe con due sconfitte sulle spalle dal giorno 8/4/2013. La Lazio aveva perso in casa con il Fenerbache in Europa League, la Roma a Palermo. Entrambe con il risultato di 2 a 0. La stracittadina terminó in pareggio: 1 a 1, con reti di Hernanes e Totti.

LAZIO, LE PAROLE DI MAURI

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE