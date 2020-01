Mauri: “Lazio più forte della Roma, ma il derby sarà equilibrato. Sullo Scudetto…” - VD

A margine della presentazione del libro di Franco Recanatesi presso il Circolo Canottieri Lazio, l’ex capitano biancoceleste Stefano Mauri è intervenuto ai nostri microfoni: “Mi aspetto un derby come tanti altri, combattuto. Alla fine credo ci si divertirà, e speriamo che la Lazio riesca a fare un’ottima partita e riesca a portare a casa i punti lasciati nella partita d’andata. Credo che la Lazio sia più forte della Roma, l’ha dimostrato anche nella gara precedente, ma il derby è sempre aperto a qualsiasi risultato. Se parti con l’idea che il pareggio potrebbe andar bene, è quasi una sconfitta. I biancocelesti devono andare in campo per vincere la partita, come hanno sempre fatto. Deve continuare così come sta facendo. La Roma è migliorata, ha trovato gli equilibri, sarà una squadra più forte rispetto all’andata. Scudetto? Nella partita secca la Lazio può competere con chiunque, sulle 38 partite probabilmente manca ancora qualcosa. Ci sono anche 19 gare da qui alla fine, bisogna continuare così, il campionato non è finito. La Lazio più forte che abbia mai visto, sia a livello di giocatori che di rosa. Lo dicono i numeri, che sono sempre lo specchio della realtà. Sarà, comunque, una partita equilibrata”.

