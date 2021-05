Derby, Mauri: "La Lazio ha più motivazioni. Strakosha? In campo solo per dare garanzie"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mauri ha parlato del derby della Capitale di domani: "Chi ha più motivazioni? Teoricamente dovrebbe averne di più la Lazio, lotta ancora per qualcosa. La speranza di arrivare in Champions c'è sempre, fino a quando la matematica non condanna, è giusto provarci. È un derby, una gara che va al di là delle posizioni in classifica e del momento che si vive. La Roma deve cercare di salvare una stagione che tutti sanno come sia andata. Rendimento della Roma? Non è colpa dei singoli, i giocatori presi singolarmente sono ottimi. Il problema probabilmente è la fase difensiva. Anche i numeri lo dicono, contro le squadre medio-piccole fa risultato, con quelle di alta classifica fa parecchia fatica. Prende tanti contropiedi, ripartenze, in campo aperto è sempre difficile difendere".

GESTIONE STRAKOSHA - "Il titolare è Reina, Inzaghi lo preferisce. A Strakosha stanno cercando di trovare una sistemazione. Magari le pretendenti vogliono qualche garanzia dal punto di vista fisico, e la Lazio l'ha fatto giocare per far vedere che sta bene. Se ha giocato una partita col Parma, e poi nel derby non gioca, penso che il titolare sia Reina. E che Thomas sia stato fatto giocare per dare conferme sulla sua condizione. Bisogna capire il livello economico del calcio. Strakosha è un portiere che giocava con continuità, era anche richiesto da tante squadre. Il prezzo era elevato, ora con la pandemia e con il fatto che non ha giocato s'è abbassato. Se lo vendi a 10 milioni è un conto, a 20 è un altro. Bisogna capire il prezzo giusto per poi andare a prendere un sostituto".

JOLLY MARUSIC - "Rimane un esterno che ha fatto molto bene da difensore. Dietro la Lazio deve fare qualcosa, Hoedt e Musacchio non verranno riscattati, Radu è in scadenza e credo verrà rinnovato il contratto. Patric? È un giocatore importante per questa squadra, bisogna capire le strategie, le potenzialità economiche e, soprattutto, le offerte".

IL MERCATO - "Ci saranno sicuramente tanti scambi, prestiti con riscatti. Credo che, a livello mondiale, girerà poche liquidità. Il problema grande secondo me sarà vendere. Se prima potevi vendere a 40 milioni, adesso ne puoi chiedere 20. Sarà un mercato difficile soprattutto in uscita. E senza uscite, le società non hanno potenzialità economiche per andare a comprare. Bisognerà cercare delle occasioni, optare per i rapporti con i club e i procuratori. Leiva? Trovarne uno come lui non è semplice, è stato bravo Tare ad andarlo a prendere nel momento giusto. Credo abbia ancora un anno di contratto, non penso che la Lazio lo faccia partire. Sostituirlo non sarà facile, nomi non me ne vengono in mente".

