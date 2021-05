Roma - Lazio, bonifica intorno all'Olimpico: cortei dei tifosi prima del derby

"Basta baci e abbracci, sabato piamoli a carci". È questo il testo dello striscione preparato da parte di alcuni tifosi della Roma. Parole forti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ma che stanno a significare quando i giallorossi tengano al derby, che potrebbe rappresentare uno dei pochi motivi di gioia della stagione. E i biancocelesti non sono da meno, tanto che sono stati organizzati dei cortei nella zona dell'Olimpico prima del fischio d'inizio del match. Logico, dunque, che le forze dell'ordine monitorino la situazione e da oggi, anche in virtù della concomitanza con gli internazionali di tennis, comincino l'opera di bonifica intorno allo stadio per trovare oggetti utili per eventuali scontri.

Lazio, Immobile e Milinkovic: ad agosto insieme per un progetto benefico

Roma - Lazio, Aldair: "Nel derby voglio una reazione, la squadra deve avere carattere"

TORNA ALLA HOMEPAGE