Roma, striscione dei tifosi in vista del derby: "Sabato piateli a calci" - FOTO

Non sarà mai una partita come le altre. Il derby della Capitale continua a mantenere il suo fascino intatto nonostante il ritorno, l'andata la vinse la Lazio per 3-0, capiti al termine del campionato e con i giallorossi che più nulla hanno da chiedere a questa stagione. I tifosi però una richiesta l'hanno fatta ai loro beniamini ed è in pieno stile romanista. Oggi all'esterno del centro sportivo di Trigoria hanno esposto uno striscione inequivocabile: "Basta baci e abbracci, sabato piateli a calci”.

Superlega, Malagò spalleggia FIGC e UEFA: "Va oltre le regole, sarò sempre con Gravina"

Lazio, Sconcerti sulle parole di Immobile: "Un fatto mentale è anche tecnico. Forse la società..."

TORNA ALLA HOMEPAGE