Lazio, Sconcerti sulle parole di Immobile: "Un fatto mentale è anche tecnico. Forse la società..."

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle parole di Ciro Immobile al termine del match tra Lazio e Parma. Nella sua lucidissima analisi, l'attaccante aveva parlato di un problema della squadra dal punto di vista mentale: "Un fatto mentale è anche tecnico. Non è una spiegazione, è una malattia. La Lazio è 5 anni che è la stessa squadra, che tecnicamente è la migliore di tutte e solo in una occasione è andata in Champions. Ci sono partite in cui certi giocatori si fanno vedere di meno del solito. La Lazio è ampiamente spiegata, bisogna spiegare ai giocatori che l'aspetto mentale è legato a quello tecnico. Trovala la mentalità, sennò è regolare arrivare sempre sesto o settimo. Forse la società non ha fatto quel salto in più perché non può farlo".

Inter, ad Appiano il finto incontro di boxe tra Conte e Lautaro Martinez - VIDEO

Roma - Lazio, Panucci accende il derby: "Vincerlo una boccata d'ossigeno"

TORNA ALLA HOMEPAGE