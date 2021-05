Inter, ad Appiano il finto incontro di boxe tra Conte e Lautaro Martinez - VIDEO

Ad Appiano Gentile il clima è decisamente disteso dopo la vittoria dello Scudetto con quattro giornate d'anticipo. E se in occasione del match contro la Roma era andato in scena uno scontro tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, l'allarme è immediatamente rientrato. Come mostra il video condiviso dal club su Twitter, i due si sono affrontati al centro d'allenamento in un finto incontro di boxe. A fare da speaker, un Romelu Lukaku in grande spolvero. Di seguito, le immagini che stanno facendo velocemente il giro del web:

Lazio, 12 anni fa il gol di Zarate in finale contro la Sampdoria: il ricordo dell'argentino - VIDEO

Lazio - Strakosha, Abbate: "Un problema fisico dietro al mancato rinnovo"

TORNA ALLA HOMEPAGE