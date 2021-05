Lazio, 12 anni fa il gol di Zarate in finale contro la Sampdoria: il ricordo dell'argentino - VIDEO

Dodici anni fa la Lazio vinceva la Coppa Italia al termine della finale contro la Sampdoria. I biancocelesti andarono in vantaggio con Zarate, per poi essere recuperati da Pazzini. I calci di rigore consegnarono il trofeo al gruppo guidato da Delio Rossi. Dopo il ricordo del club, pubblicato in mattinata su Instagram, è arrivato quello dell'attaccante argentino. "Maurito" ha pubblicato sui social il video di quella meravigliosa serata. Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei tifosi, rimasti affezionati a Zarate nonostante gli anni trascorsi dal suo addio.

