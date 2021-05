Mihajlovic e Couto: incontro amarcord al Dall'Ara - FOTO

Non sarà stato certo contento del risultato Sinisa Mihajlovic uscito sconfitto dallo stadio Dall'Ara per mano del Genoa che si è imposto per 0-2. Sarà invece stato felice di rivedere il suo ex compagno di squadra Fernando Couto che ieri sera ha fatto visita proprio al serbo. Questo il post del portoghese che ha ricordato i bei momenti passati con Sinisa quando entrambi indossavano la maglia della Lazio: "Un piacere rivederti Sinisa , momenti indimenticabili passati insieme".

