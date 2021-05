Juventus, la mamma di Ronaldo sicura: "Lo convincerò a tornare allo Sporting"

Futuro incerto per Cristiano Ronaldo che di certo non ha vissuto in questa una delle sue migliori stagioni. Un suo addio alla Juventus appare una soluzione più che possibile anche per la situazione economica in cui versa il club e lo stipendio, 30 milioni, del portoghese. A confutare questa tesi dell'addio ci sono anche le parole della mamma di Ronaldo: "Vado in Italia a parlargli. L'anno prossimo giocherà nello Sporting Lisbona, lo convincerò", così ha affermato Dolores Aveiro davanti alle telecamere di Tvi24. Il club portoghese è quello che ha lanciato CR7 ed è tornato dopo tempo a vincere anche il campionato. Chissà che non sia davvero un ritorno inaspettato.

