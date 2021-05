Roma - Lazio, Panucci accende il derby: "Vincerlo una boccata d'ossigeno"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Panucci ha parlato, tra gli altri temi, del derby. Poco più di quarantotto ore, infatti, e poi all'Olimpico arriverà il fischio d'inizio di Roma - Lazio. Gara fondamentale per la corsa Champions di Inzaghi, oltre che per Fonseca, che vuole chiudere con una vittoria l'esperienza nella Capitale. L'ex giallorosso ha spiegato: "Sicuramente vincere con la Lazio è sempre importante, una boccata d’ossigeno. Sarebbe il modo giusto per salutare, anche se Fonseca con quello che ha avuto ha fatto un ottimo lavoro".

L'ARRIVO DI MOURINHO - "La squadra ha comunque fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha fatto bene. Mourinho ha risvegliato tutta la piazza, è un personaggio che porta entusiasmo. Mi aspetto che un allenatore di questo calibro riesca a imporsi e a comprare i giocatori giusti per vincere, altrimenti non va da nessuna parte: a Roma può passare qualunque tecnico, ma se non arrivano i calciatori non riesci a trionfare”.

