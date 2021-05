Superlega, Malagò spalleggia FIGC e UEFA: "Va oltre le regole, sarò sempre con Gravina"

Oggi è il giorno di Giovanni Malagò. Con 55 voti è stato rieletto presidente del CONI per il quadriennio 2021-2024. Alla fine della cerimonia si è concesso ai cronisti presenti parlando anche della Superlega, argomento tanto discusso nelle ultime settimane, dando pieno appoggio alle decisioni prese da FIGC e UEFA: "Io non entrerò mai a piedi uniti e concorderò sempre con il presidente della Federazione su cosa dire. Il presidente Bach ha chiamato personalmente Ceferin apprezzando il comportamento dell'UEFA. La presenza del presidente del CIO al congresso dell'UEFA è stata significativa. Il problema rientra nel principio del rispetto delle regole nazionali e internazionali, chi fa parte di una competizione deve rispettare le regole che ne sono alla base. La Superlega va al di fuori da questi principi fissati".

