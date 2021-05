Lazio, Immobile e Milinkovic: ad agosto insieme per un progetto benefico

Non ha mai smesso di segnare Ciro Immobile da quando indossa la maglia della Lazio. Dopo la Scarpa d'Oro dello scorso anno anche in questa stagione il numero 17 è riuscito a raggiungere 20 reti in campionato, con ancora tre gare da disputare, e si prepara a dire la sua anche in maglia azzurra al prossimo Europeo. Intanto l'attaccante ad agosto prenderà parte anche ad un progetto benefico. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il 24 agosto, all’Arena Civica di Milano, si svolgerà l’evento Football Rock Live un concerto che vedrà insieme cantanti, calciatori, calciatrici e artisti a scopo benefico. Per i biancocelesti ci sarà il nuemro 17 accompagnato dal Sergente Milinkovic. Parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus Insuperabili.

Lazio, Pereira: "A Roma per Inzaghi e Tare. Prima di arrivare ho scritto a Leiva. E sul futuro..."

Lazio, Milinkovic è il "Sergente mascherato": al derby con una protezione in carbonio

TORNA ALLA HOME