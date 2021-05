Roma - Lazio, Aldair: "Nel derby voglio una reazione, la squadra deve avere carattere"

È il momento del derby. Sabato sera l'Olimpico sarà teatro di una delle sfide più sentite della stagione, quella tra Roma e Lazio. Alla vigilia del match, ha parlato della stracittadina anche Aldair. L'ex giallorosso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha ricordato le difficoltà di rendimento della squadra di Fonseca con le big del campionato di Serie A, augurandosi una reazione contro la Lazio. Il brasiliano, dal 1990 al 2003 tra le fila capitoline, ha spiegato: "La squadra deve avere carattere, voglia di vincere, è la penultima partita, deve chiudere bene. Speriamo che i giocatori siano concentrati".

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

Roma, striscione dei tifosi in vista del derby: "Sabato piateli a calci" - FOTO

Lazio, Tecca: "Gol nel finale? Non è più una coincidenza, ma un segnale"

TORNA ALLA HOMEPAGE