Derby, Simplicio: "Vince la Roma 2-1, segna Dzeko e occhio a Pastore"

Sicuro di sé e della sua (ex) Roma, Fabio Simplicio ha parlato di derby. E non solo. Ne ha parlato e poi l'ha assegnato, secondo pronostico, alla squadra di Fonseca. L'ex centrocampista giallorosso non ha dubbi su chi deciderà la stracittadina contro la Lazio: "Vince la Roma, 2-1. Dzeko sarà decisivo, ma occhio a Pastore: se sta bene è devastante”, Simplicio docet. Uno che ai biancocelesti ha anche segnato - "Il gol alla Lazio in Coppa Italia è stato uno dei momenti più belli”, riporta la rassegna stampa di Radiosei -, prima di cadere in pesanti sconfitte alla guida del suo mentore: "Il miglior allenatore alla Roma? Da Ranieri ho imparato molto, ma dico Luis Enrique". E proprio quando lo spagnolo sedeva sulla panchina giallorossa, la Lazio affrontava (e vinceva) l'ultimo derby a +7 in classifica sulla Roma. L'ultimo derby vissuto da Simplicio come giocatore dei giallorossi. Chissà che le sue parole, pronunciate proprio oggi, non significhino qualcosa. Anche se il brasiliano rincara la dose: "Spero che Fonseca vada in Champions e vinca il derby". Inzaghi e i suoi ragazzi non saranno dello stesso avviso.

ROMA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, IL DERBY È VITA

TORNA ALLA HOMEPAGE