Derby, Totti: "Lazio squadra temibile, ma la Roma è più forte"

L'ex calciatore della Roma Francesco Totti ai microfoni di Radio Radio ha parlato della sua presenza sugli spalti in occasione del derby del prossimo primo settembre: “È più sì che no, potrei esserci. Sto valutando. Certo sarebbe la prima volta che non andrò allo stadio a vedere il derby dal vivo. Anche da infortunato o squalificato ero sempre la. Questo mi fa pensare. Lazio? Temibile, quadrata e che Simone (Inzaghi, ndr)sa mettere in campo anche se la Roma sulla carta è più forte, ma poi conta il risultato".

