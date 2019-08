Lazio, Ledesma: "Allenare i bambini è sempre stato il mio sogno"

Cristian Ledesma è un uomo di grandi valori. L'ha sempre dimostrato sul campo, da capitano della sua Lazio, e ora lo sta confermando alla guida della sua Academy. L'ex centrocampista biancoceleste è entusiasta di questa nuova esperienza, "un sogno", come l'ha definita con questo post su Instagram: "Accompagnare i bambini nella crescita sportiva è sempre stato il mio sogno post carriera. Sono contento di accogliere alla @ledesmaacademy piccoli atleti dai 4 ai 17 anni, e di poter contribuire a dare loro insegnamenti sia tecnici che comportamentali per riscoprire i veri valori del calcio: calcio come sport di squadra, sport di aiuto reciproco, di correttezza e di rispetto delle regole, di rispetto di sè e degli altri, ma soprattutto sport da affrontare con divertimento".

UFFICIALE - JONY PUO' ESSERE TESSERATO

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

TORNA ALLA HOMEPAGE