Di Canio: “Prima Lazio-Torino poi Juve-Napoli, queste cose accadono solo in Italia”

Negli studi di Sky Sport, durante "Il Club" condotto da Fabio Caressa, Paolo Di Canio ha commentato la situazione dei rinvii delle partite causa Covid in Serie A. Questo il pensiero dell'ex attaccante di Lazio e West Ham: "Prima il caos della Lazio con il Torino, poi la questione Juve-Napoli e l’interesse della Roma. Queste cose succedono solo in Italia. In Inghilterra non esistono. Il Liverpool quest’anno ha giocato il mercoledì in Champions e poi il sabato in campionato”.

