Di Canio: "Speriamo si riparta, in Inghilterra si hanno già date e aree certe"

Paolo Di Canio, opinionista di Sky Calcio Club, ha detto la sua sull'attuale situazione relativa al calcio e sulla ripresa degli allenamenti, seppure per ora in modo individuale: "All’inizio quanto deciso è sembrato esagerato nei confronti del calcio. Ma lo è anche dare la possibilità di allenarsi individualmente utilizzando una metà campo a giocatore. Se si dovessero allenare anche 3-4 calciatori a metà campo, sarebbero comunque distanziati. Spero che si possa ricominciare. La Germania è in una situazione diversa, ma per esempio l’Inghilterra, nonostante abbia un picco ancora più alto del nostro, ha date, aree e modi certi nelle loro teste".

