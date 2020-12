Di Livio: "Lazio fortissima negli undici, ma le alternative non sono di livello"

La Lazio è caduta all'Olimpico nell'ultima giornata di campionato, sconfitta arrivata dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Di Livio: "Le fatiche di Champions League tolgono qualcosa. E' normale. Ho sempre elogiato Lotito, ma la squadra è corta. Negli undici è fortissima, ma nelle alternative, a certi livelli, non puoi giocare con certi giocatori. Si vede quando Immobile non è brillante e Acerbi va in difficoltà. Se vogliono fare bene, almeno un paio di giocatori vanno presi".