Di Maria snobba la Roma: vede la maglia giallorossa e…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Angel Di Maria è al centro del mercato della Juventus. Il giocatore argentino in questo momento si gode le vacanze con la famiglia e prende tempo in attesa di decidere quale sarà il suo futuro. Il calciatore è stato ospite del programma Espn 'Playroom' e proprio in questa occasione il presentatore gli ha mostrato alcune maglie tra cui quella bianconera: "È il club più grande d'Italia, una delle squadre interessate a me, al momento ci sto riflettendo". Alla vista della maglia della Roma la reazione è stata invece inaspettata: "No, questa non mi interessa", queste le parole de "El Fideo".