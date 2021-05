Di Marzio: "Inzaghi ha chiuso con la Lazio, domani l'annuncio all'Inter"

AGGIORNAMENTO ORE 19.41 - Gianluca Di Marzio ha aggiunto un dettaglio sull'annuncio di Simone Inzaghi all'Inter: "Domani arriverà ufficialità di Inzaghi all'Inter".

Ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul futuro di Simone Inzaghi: "Ieri sera abbiamo raccontato dell'accordo tra la Lazio e Simone Inzaghi, ma senza firma. Non c'era la firma, non c'è mai stata la firma. Questa mattina intorno alle 12 l'Inter ha chiamato quello che già da ieri era l'obiettivo più concreto dopo il sogno Allegri. Ha chiamato Inzaghi e i suoi agenti chiedendo se ci fosse apertura per poter rilanciare e la risposta è stata affermativa. L'Inter ha fatto un'offerta importante, due anni di contratto a 4 milioni a stagione. Inzaghi ci ha ripensato, è stato convinto maggiormente dalla proposta dell'Inter, è andato da Lotito chiedendo tempo per farlo pensare ma è finita male. Inzaghi ora parlerà con i dirigenti nerazzurri nel tardo pomeriggio per arrivare alla promessa di matrimonio. Dopo l'accordo economico, il contatto per conoscersi meglio. Simone Inzaghi viaggia metaforicamente spedito verso l'Inter".