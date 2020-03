Di Marzio: "Niente coppe ed entusiasmo. La Lazio ha le carte giuste per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Mediagol, il dirigente sportivo Gianni Di Marzio ha commentato così il momento della Lazio: "Ha il vantaggio non indifferente di potersi concentrare esclusivamente sul campionato, in quanto la compagine biancoceleste non deve disputare competizioni europee da qui al termine della stagione. La formazione di Inzaghi ha consapevolezza dei propri mezzi e grandissimo entusiasmo, pur non disponendo di un organico pari alle altre contendenti al titolo. Ritengo comunque abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Tuttavia, continuo a pensare che la Juventus resti un gradino sopra rispetto le sue rivali e permane la favorita numero uno per la conquista dello scudetto”.

