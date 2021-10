Dieci anni fa l’addio al giornalista Andrea Pesciarelli: oggi la cerimonia in suo ricordo

Passano gli anni ma il ricordo rimane. Era giornalista e tifoso della Lazio, Andrea Pesciarelli che nella tragica notte dell'8 ottobre 2011 se n’è andato a causa di un incidente in scooter. Andrea ha lasciato un incredibile vuoto nel panorama giornalistico italiano, amato e stimato dai colleghi ma sempre con i colori biancocelesti nel cuore. Il suo ricordo è sempre vivo. “Il Pescia", così lo chiamavano tutti, incarnava il prototipo del giornalista perfetto, quello che bramava il conoscere, il sapere e informare la gente come anche, incarnava l’essere laziale. Si svolgerà oggi 8 ottobre, alle ore 20, nella sede di via di San Teodoro 78 a Roma, una cerimonia in ricordo del giornalista del tg5.