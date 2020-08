DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Fares a Muriqi: la situazione

FARES - Lazio o Inter: la Spal deciderà oggi a chi cedere Mohamed Fares. L'esterno algerino avrebbe già trovato l'intesa con i capitolini e ciò non è andato giù al presidente Mattioli che starebbe cercando di guadagnare il più possibile dall'operazione. Niente contropartite tecniche, solo cash. I ferraresi hanno già acquistato Sernicola, aspettando di sapere solo quale sia il miglior offerente.

MURIQI - Anche per quanto riguarda la questione Muriqi si attendono novità: Tare conta sull'aiuto dell'agente del kosovaro per cercare di mandare in porto l'operazione entro pochissimi giorni. La nuova offerta dei laziali può eguagliare la cifra richiesta. L'attaccante è stato proposto anche alla Fiorentina, ma i viola hanno lasciato perdere.

ALTRE ENTRATE - Negli ultimi giorni sembrerebbe si sia riaperta la pista per Borja Mayoral, lasciata in stand-by dopo una partenza sprint. Il Valencia ha deciso di mollare e questo ha portato i capitolini di nuovo in carreggiata. Un secondo rinforzo in attacco, però, arriverebbe soltanto se si dovesse liberare il posto occupato da Caicedo.

USCITE - Il DS biancoceleste deve pensare anche a piazzare gli esuberi: il patron gli ha chiesto di cedere Durmisi, Badelj, Wallace e Bastos. Vedremo come Tare riuscirà a smaltire la rosa e cercare anche di fare cassa.

