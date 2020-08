La Lazio rifonda lo staff sanitario: Colautti e tre nuovi fisioterapisti

L'attenzione della Lazio per lo staff sanitario non è mai mancata, non a caso l'opera di investimento nel Lazio Lab a Formello non ha riguardato solo macchinari e la costruzione di una clinica. Lotito dovrà presto, probabilmente dopo il 31 agosto, rendere ufficiale anche la composizione dell'equipe medica biancoceleste, che potrebbe subire delle variazioni. Come riporta la rassegna di Radiosei, per il ruolo di medico sociale tra i nomi papabili c'è quello di Francesco Colautti, ex responsabile della Roma dal 2011 al 2015. Sembra che Lotito abbia deciso di puntare su di lui dopo la mancata intesa economica con Claudio Rigo, ex medico sociale della Juventus. Tra le opzioni c'è anche Giuliano Cerulli, ex direttore del reparto di Ortopedia degli ospedali di Terni e Perugia. Si viaggia invece verso le conferme sia di Ivo Pulcini, responsabile sanitario, sia di Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico e consulente ortopedico. Per quanto riguarda i fisioterapisti, ad Auronzo ce ne sono tre nuovi già all'opera che probabilmente verranno annunciati sempre dopo il 31 agosto.

