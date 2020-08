DIRETTA - Calciomercato Lazio, Fares e Muriqi sempre vicini. Offerta per Milinkovic...

Oggi è il giorno dell'arrivo di Reina ad Auronzo, ma non solo. Anche il ds Tare è atteso in ritiro e in serata potrebbe andare in scena un vertice di calciomercato con il presidente Lotito e il tecnico Inzaghi. I nomi più vicini in entrata alla Lazio rimangono quelli di Muriqi e Fares. Con Fenerbahce e Spal c'è ancora distanza nella valutazione dei due giocatori, ma la società biancoceleste è forte del loro gradimento e conta a breve di metterli a disposizione di Inzaghi.

OLTRE MURIQI E FARES - Ad Auronzo continuano ad allenarsi Bastos e Caicedo, che però sembrano destinati a lasciare la Lazio. Il primo è richiesto in Turchia e Francia, il secondo a Dubai. Il club biancoceleste sicuramente aggiungerà un difensore (obiettivo numero uno Kumbulla), due qualora si arrivasse a una cessione ulteriore rispetto a Bastos: Luiz Felipe è sempre nel mirino di PSG, Barcellona e Leeds. Con l'uscita di Caicedo ci sarebbe un nuovo innesto in attacco oltre a Muriqi. Inzaghi vuole quattro punte più il giovane Adekanye.

OFFERTA PER MILINKOVIC - In Francia si parla di un'offerta del PSG per Milinkovic di 60 milioni di euro. Cifra lontana dalla valutazione della Lazio, che comunque non ha nessuna intenzione di privarsi di un suo punto di forza.