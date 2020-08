Lazio, ad Auronzo è il giorno di Reina: il portiere atteso in ritiro

Pepe Reina è stato il primo acquisto estivo del calciomercato della Lazio. In realtà il primo colpo in assoluto risale al mese di gennaio, quando venne ufficializzato il tesseramento dello svincolato Gonzalo Escalante, ma c'era tanta attesa sulla prima operazione di agosto. Il portiere spagnolo, arrivato nella capitale nella tarda serata di martedì, ieri ha sostenuto le visite mediche in Paideia: simpatico il siparietto con il prof. Pulcini e la Vespa di 'Vacanze romane' nel cortile della clinica.

AD AURONZO - Oggi sarà il grande giorno dell'arrivo di Reina ad Auronzo. Nel pomeriggio il portiere è atteso nel ritiro biancoceleste, dove ci sarà la presentazione con mister Inzaghi e i nuovi compagni di squadra. Andrà in scena il primo abbraccio con Thomas Strakosha e Guido Guerrieri, con cui lo spagnolo formerà il terzetto che avrà il compito di difendere la porta biancoceleste nella prossima stagione. L'ex Napoli e Milan garantirà tanta esperienza in vista della Champions League, dove ha collezionato 69 presenze, solo 3 in meno rispetto alla somma del resto della squadra. La Lazio è pronta ad abbracciarlo, Reina non vede l'ora.

