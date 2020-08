Verona, Kumbulla in uscita: tutto fatto per Magnani

Il Verona continua ad operare sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Gli scaligeri hanno infatti già acquistato Cetin dalla Roma per sostituire Rrahmani ceduto al Napoli e sembra che anche Giangiacomo Magnani sia in arrivo dal Sassuolo. Il classe 1995 andrebbe a rafforzare ulteriormente la difesa ed è molto probabile che andrà ad occupare la casella del partente Kumbulla. Il gioiello è da mesi al centro delle trattative di mercato di Lazio e Inter.

