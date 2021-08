DIRETTA - Calciomercato Lazio, giornata decisiva per Kostic

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà oggi il giorno della verità, in cui la Lazio e Filip Kostic sapranno se dopo tanto corteggiarsi alla fine potranno celebrare il loro matrimonio. Si attende la risposta dell'Eintracht Francoforte alla proposta formulata dai biancocelesti, che nel frattempo si sono anche tutelati trovando l'accordo con l'Hellas Verona per Mattia Zaccagni. Ore decisive quindi in avanti, mentre come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei il reparto difensivo non dovrebbe subire ritocchi. C'è poi qualche esubero da sistemare: prima di tutto si aspetta che si concretizzi la partenza di Mohamed Fares in direzione Genoa, mentre tra gli altri "in più" nella rosa ci sono Kiyine, Casasola e possibilmente Kamenovic, se la Lazio dovesse effettivamente prendere Kostic.