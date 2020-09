DIRETTA - Calciomercato Lazio: Muriqi e Fares, manca solo l'ufficialità. Prende quota l'ipotesi Vazquez

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca solo l'ufficialità per Vedat Muriqi e Mohamed Fares. Il franco-algerino si trova già a Roma e attende solamente il via libera per sottoporsi alle visite mediche. Non è chiaro se potranno essere sostenute già oggi o bisognerà attendere domani. L'attaccante, invece, dovrebbe arrivare domenica nella Capitale, per poi recarsi in Paideia per i test di rito lunedì mattina. Gli accordi con Spal e Fenerbahce sono stati raggiunti e sanciti, non ci sono preoccupazioni e problemi. Per quanto riguarda il centravanti kosovaro, ci sono da calcolare i tempi relativi al tampone e al visto che potrà ottenere, in quanto extracomunitario, soltanto dopo la firma del contratto con la Lazio. Il buon esito della trattativa è stato comunque confermato dall'agente e dal club: si trasferirà per 18 milioni più 2 di bonus. Altri 9 verranno investiti per Fares.

IN E OUT - Altre due le caselle da riempire. Il difensore chiesto da Inzaghi è ancora da scoprire, poiché l'operazione legata a Kumbulla rimane decisamente complicata. Da conoscere anche il profilo che prenderà il posto di Caicedo, promesso ai qatarioti dell'Al Gharafa. Si tratterà di un attaccante in luogo di Correa o una mezzala per dare il cambio a Luis Alberto. Un numero 10, tuttora non identificato. Prende quota l'ipotesi Vazquez, un nome che piace a Inzaghi e che non sarebbe complicato portare a Roma: l'italo-argentino non rientrerebbe nei piani di Lopetegui e non avrebbe ricevuto alcuna proposta di rinnovo. Quello di Kim Min Jae rimane un profilo gradito dalle parti di Formello. L'operazione si era rallentata per le commissioni chieste dagli agenti, ma pare che questi ultimi possano rivedere le proprie posizioni. Non si è ancora chiusa la trattativa con il Basaksehir per Bastos, rallentata dai paletti del Fair Play Finanziario in materia di stipendi che stanno bloccando i movimenti di mercato del club turco. L'operazione è avviata ma sarà necessario qualche giorno in più per concluderla. Per Jordan Lukaku ci sarebbero contatti con il Leeds. Il Genoa s'è fatto avanti per Badelj. Da sistemare Wallace, Durmisi e Di Gennaro.

